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Школа дизайна ВШЭ и лейбл Believe запускают открытый курс «Экономика музыкального творчества»

Семён Гудошников
Вчера в 23:02

Направление «Саунд-арт и саунд-дизайн» Школы дизайна НИУ ВШЭ вместе с международным дистрибьютором музыки Believe запускают открытый образовательный курс «Экономика музыкального творчества». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы проекта.

Курс будет состоять из шести лекций, на которых эксперты Believe и представители крупных музыкальных компаний расскажут о ключевых аспектах менеджмента и дистрибуции в музыкальной среде — от работы со стриминговыми платформами до монетизации.

Посещение всех занятий бесплатное по предварительной регистрации. Первое — на тему «DIY философия» — пройдет 17 ноября в 19.30 в пространстве Robohall дизайн-завода «Флакон». Спикерами станут региональный руководитель TuneCore в России и странах СНГ Иван Иванов и музыкальный продюсер, куратор в Школе Дизайна Евгений Вороновский. Модерировать дискуссию будет композитор, продюсер и куратор направления «Саунд-арт и саунд-дизайн» Школы дизайна Андриеш Гандабур.

Лекции продлятся по май 2022 года. В завершение курса студенты Школы дизайна поучаствуют в воркшопе, по итогам которого смогут выпустить свой музыкальный релиз. А еще у обучающихся будет шанс пройти практику в Believe с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Посмотреть полную программу курса можно здесь, а тут — зарегистрироваться на первую лекцию.

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