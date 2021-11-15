Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке ДНР и ЛНР. Их товары приравняли с российскими

Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам. Об этом стало известно из документа, опубликованного на официальном сайте правовой информации.

Согласно ему, товары производства ДНР и ЛНГ приравняют к российским: на территории страны признают их сертификаты, продукцию допустят к госзакупкам, а количественные ограничения на перемещение товаров между республиками и Россией отменят.

Эти меры, как отметили в указе, вводят «в порядке исключения» до политического урегулирования ситуации в Донбассе. По мнению российских властей, они будут способствовать защите прав и свобод граждан.

Кроме того, гуманитарная поддержка призвана не допустить «дальнейшее снижение уровня жизни в условиях экономической блокады» и пандемии коронавируса.

«Трудно умалить важность этого указа для Республик Донбасса во время экономической блокады! Это поможет нашим предприятиям расширить рынки сбыта, развивать производство, увеличивать количество рабочих мест», — прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин.