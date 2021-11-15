Участники стендап-шоу «Кот Бродского» посвятят новый выпуск буллингу

Участники литературного стендап-шоу «Кот Бродского» откроют новый сезон выпуском, посвященным буллингу. Он выйдет 20 ноября. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы проекта.

Восемь старшеклассников и студентов первых курсов Москвы и Петербурга раскроют тему буллинга через современную янг-эдалт-литературу. Они поговорят о страхе, последствиях травли, связанных с ней сложностях в будущей карьере.

«Буллинг — это не то, что нас закаляет, пора уже проститься с этим предрассудком из 1990-х. Если почитать последние исследования в области мозга у подростков, то становится ясно, что негативные эмоции, страх и беспомощность, взращиваемые в ребенке благодаря школьной и/или домашней травле, прямо влияют на уверенность в себе и творческий потенциал человека», — сказала организатор шоу Ольга Аристова.

Участники «Кота Бродского» проведут художественное исследование проблемы, покажут, как буллинг влияет на обидчиков и их жертв, и, возможно, найдут способы решения конфликтов.

«Страх всегда идет рука об руку с общественными нормами — отзеркаливает их или, как призрак в историях о кровавой Мэри, утаскивает за собой в пучину времен, чтобы на место одной нормы пришла другая», — добавил журналист Сергей Лебеденко из команды «Кот Бродского».

Среди книг, которые обсудят в выпуске, будут «Тетрадь в клеточку» Микиты Франко, «Гуд бай, Берлин!» Вольфганга Херрндорфа, «Горький шоколад» Мириам Пресслер, «Я выбираю Элис» Сьюзен Джуби, «На волоске» Лизы Сивен и другие.

Спецвыпуск пройдет в формате книжного фестиваля: вместе со стендаперами выступят эксперты из фонда «Нужна помощь», проекта «Травли.net» и издания «Такие дела», а также автор книги «Травля. Со взрослыми согласовано» Светлана Моторина.