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В Екатеринбурге фитнес-тренер через суд потребовал у девушки 600 тыс. рублей после расставания

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:03

В Екатеринбурге фитнес-тренер подал иск к бывшей девушке Наталье. Он потребовал, чтобы та выплатила ему около 600 тыс. рублей — столько, как считает мужчина, он потратил на нее за два года отношений. Об этом сообщил E1.

Экс-возлюбленный включил в запрашиваемую сумму выплаты за ипотеку бывшей подруги, а также расходы на питание, ее маникюр и даже гигиенические прокладки. Он утверждает, что деньги давал в долг.

«История совсем обыкновенная и простая: мы встречались два года, я поняла, что не вижу с этим человеком будущего, и сказала ему, что расстаемся. Он ушел с огромной обидой и злостью на меня за то, что я с ним так поступила. Прошел год, и вот ни с того ни с сего появился иск», — рассказала Наталья.

По ее словам, в начале отношений ее бывший партнер жил в съемной квартире, а она — в недавно приобретенной ипотечной. Пара решила жить вместе в квартире Натальи и, как утверждает девушка, «договорились платить совместно».

«Я никогда не вытаскивала грязное белье на общее обозрение, но тут, думаю, не стоит молчать, так как такого унижения за свою тридцатку я еще не испытывала. Удивляюсь, что это реально со мной происходит. Прокомментировал он это тем, что, мол, „это же было общее жилье, наша общая квартира, я тоже вкладывался, верни мне мои деньги“», — добавила она.

Истец рассчитывает получить не только переданные Наталье деньги, но и процент за их использование в размере 25,9 тыс. рублей. Также он просит обязать экс-подругу выплатить 30 тыс. рублей на оплату адвоката, 9 тыс. госпошлины и 1 тыс. на почтовую корреспонденцию.

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