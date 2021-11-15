Законопроекты о QR-кодах направят в регионы и в Совфед в декабре

Совет Государственной думы решил направить законопроекты о введении в России системы QR-кодов в региональные парламенты, Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Правительственные законопроекты попадут в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно. «У законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения», — сказал Володин.

Таким образом, первое чтение законопроектов о QR-кодах, вероятно, пройдет в декабре, отмечает «Интерфакс».

Руководитель думской фракции «Единой России» Владимир Васильев заявил, что партия получает множество обращений от обеспокоенных избирателей и намерена детально изучить вопрос.

«Мы видим, что люди обеспокоены, и внимательно анализируем ситуацию, ведем консультации с экспертным сообществом, с представителями кабинета министров, Минздравом, Роспотребнадзором. Нам важно детально обсудить законопроекты и вынести взвешенное решение», — добавил Васильев.

11 ноября стало известно, что правительство разработало два законопроекта о введении в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к COVID-19. Согласно первому, сертификат о пройденной вакцинации либо антителах необходимо будет предъявлять при посещении кафе и ресторанов, массовых мероприятий, магазинов и культурных площадок. Второй предполагает проверку кодов в самолетах и поездах. Принимать решения о вводе QR-кодов и определять детали их применения должны будут регионы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение системы QR-кодов на федеральном уровне неизбежно. Он отметил, что обсуждать детали законопроекта пока рано, так как работа над ним в парламенте только начинается.