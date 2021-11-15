В Москве задержали похитителей картин Врубеля и Бурлюка из частной коллекции

В Москве задержали подозреваемых в хищении антиквариата и картин известных художников. Произведения принадлежали 36-летнему коллекционеру, сообщает «МВД Медиа».

Из квартиры пострадавшего на Большой Пионерской улице пропали старинные иконы, антиквариат XII–XVIII веков, а также полотна Михаила Врубеля, Давида Бурлюка и других художников. Экспертиза подтвердила, что украденные предметы представляют собой культурную ценность.

Как сообщают в полиции, воры попали в квартиру «путем свободного доступа» — никаких взломов обнаружено не было. Были ли они знакомы с пострадавшим или пробрались в дом обманом, не уточняется.

Подозреваемыми оказались 53-летний мужчина и 78-летняя женщина. Против них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 164 УК («Хищение предметов, имеющих особую ценность»).

У злоумышленников изъяли только часть похищенных предметов. Подозреваемым назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Им может грозить срок до 15 лет и штраф до 500 тыс. рублей.