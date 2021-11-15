Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк

Министерство финансов предложило с начала 2022 года повысить минимальную розничную цену на алкоголь крепостью свыше 28%. Приказ об этом появился на портале проектов правовых актов.

Минимальную стоимость водки планируют повысить на 7,4% — с нынешних 243 до 261 рубля за полулитровую бутылку. Минимальную цену коньяка таким же объемом предлагают увеличить на 7,6%, до 480 вместо 446 рублей. В случае с бренди рост составит 7,4% — с 324 до 348 рублей.

При этом минимальная закупочная цена на водку и коньяк может вырасти до 5,5%, а оптовая — до 5,7%.

«По оценкам участников отрасли, наблюдается удорожание практически всех компонентов для выпуска алкоголя в среднем на 20–25%. По отдельным позициям рост цен составил 100–150%. Также происходит рост на основную сырьевую составляющую для производства алкогольной продукции», — отмечается в документах.

Минимальные розничные цены на крепкие напитки, игристые вина и шампанское власти устанавливают с 2009 года, чтобы, как они предполагают, бороться с дешевым контрафактом.