Песков: введение системы QR-кодов на федеральном уровне неизбежно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неизбежности введения системы QR-кодов на федеральном уровне. Об этом пишет «Коммерсант».

Так Песков ответил на вопрос о цели внесения в Госдуму законопроекта о введении QR-кодов. Он отметил, что внедрение этой системы в регионах уже показало актуальность и целесообразность решения.

Он отметил, что обсуждать детали законопроекта пока рано, так как работа над ним в парламенте только начинается. По его словам, вопросы о возможном смягчении коронавирусных ограничений следует задавать в правительстве и Госдуме.

11 ноября стало известно, что правительство разработало два законопроекта о введении в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к COVID-19. Согласно первому, сертификат о пройденной вакцинации либо антителах необходимо будет предъявлять при посещении кафе и ресторанов, массовых мероприятий, магазинов и культурных площадок. Второй законопроект предполагает проверку кодов в самолетах и поездах.