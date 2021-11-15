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Собчак: Оксимирон станет новым героем «вДудя»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:01

Ксения Собчак рассказала, что новым гостем у Юрия Дудя станет Оксимирон. Об этом она написала в своем телеграм-канале под постом с тизером выпуска «Осторожно: Собчак» с Ромой Жиганом.

«Знаю, что Окси пошел давать интервью Дудю (поздравляю коллегу), я же в это время была, как обычно, по ту сторону линии одобрения — брала интервью с Жиганом, признанным злодеем нашей рэп-сцены. Впрочем, мне не привыкать. Так даже интереснее, когда выбираешь в качестве собеседника человека, которого можно назвать твоим антагонистом. Он и руку отказался мне пожимать, чтобы не „зашквариться“», — написала Собчак.

1 ноября Оксимирон выпустил первый за четыре года сингл «Кто убил Марка?». Он также опубликовал клип, в котором в самом начале показал черно-белый ролик 2011 года.

В нем Мирон на коленях просит прощения у Жигана и получает пощечину. По словам рэпера, Жиган угрожал слить эти кадры в сеть, если он не снимется в его фильме о русском рэпе «BEEF: Русский хип-хоп».

В треке Оксимирон зачитал: «Не пойду к Дудю: он точно спросит про колени меня». На портале Genius отмечается, что рэпер не пошел на интервью к Дудю не из‑за страха провокационных вопросов, а чтобы собрать Ледовый и «Олимпийский» самостоятельно без пиар-кампании.

«А знаете, почему я не дал интервью Дудю? Многие думают, что я отказался от интервью, потому что боюсь каких‑то вопросов. На самом деле всегда можно просто не ответить на какие‑то вопросы. Придумайте любой провокационный вопрос, но он не будет таким, что я не захочу его услышать, там про каких‑то моих старых знакомых или сколько я зарабатываю. Мне можно любой вопрос задать. Не захочу отвечать — не отвечу. Я не пошел к Дудю не поэтому, а потому, что он подавал это так эту тему, что нам это нужно, чтобы собрать Ледовый и „Олимпийский“. И что мы видим? Я единственный, кто не пошел, но все равно же собрали! Причем никакого негатива у меня к нему нету. Это мы нужны им, а не они — нам»
Оксимирон
2017 год
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