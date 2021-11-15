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Forbes: владельцы поддельных сертификатов о вакцинации прививаются в частных клиниках

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:09

Жители Москвы, которые купили поддельные сертификаты о вакцинации, но спустя время решили по-настоящему привиться от коронавируса, обращаются в частные клиники. Об этом пишет Forbes со ссылкой на медицинские сети в столице.

В одной из крупнейших частных клиник изданию рассказали, что «в последние недели ежедневно поступают заявки от пациентов», которые купили поддельный документ и не могут привиться в государственной больнице по ОМС. В таком случае их прививают, не внося изменений в систему ЕМИАС, а деньги платятся только за прием у терапевта. QR-коды будут действовать в течение срока их купленного сертификата.

В кол-центре другой крупной сети отказались прививать с поддельным сертификатом на руках и предложили обратиться через полгода с начала его действия. Терапевт из этой сети добавил, что подобных обращений «много», но им строго запрещено даже обсуждать возможность сделать прививку.

В одной из клиник поделились с журналистами информацией, как они прививают пациентов с подделкой. В одном флаконе «Спутника V» пять доз, которые после вскрытия упаковки можно использовать только в течение двух часов и нельзя замораживать. Если на процедуру пришли четыре настоящих пациента вместо пяти, то антипрививочника запишут на вакцинацию, а саму дозу спишут как неиспользованную.

Собеседник Forbes, близкий к Минздраву, допускает, что обладатель фальшивого документа может привиться в коммерческой клинике, потому что там контроль за учетом вакцины ниже. По просьбе издания на платформе «Врачи РФ» медиков попросили принять участие в блицопросе, в котором поучаствовало более 30 человек. Тех, кому приходилось сталкиваться со случаями вакцинации покупателей фальшивых документов, оказалось 13% (четыре человека), еще 66% (21 человек) с таким не сталкивались, а 21% (семеро) заявили, что «такие случаи исключены» из‑за проверок данных Федерального регистра.

Покупка поддельного сертификата о вакцинации влечет уголовную ответственность по части 3 статьи 327 УК. Максимальное наказание по ней — год лишения свободы.

С марта Роскомнадзор удалил более 4100 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса или сайтов, генерирующих фейковые QR-коды.

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