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Биткоин получил первое обновление за четыре года. Оно повысит анонимность и эффективность транзакций

Виктория Шанина
Сегодня в 14:16

Криптовалюта биткоин получила первое обновление за четыре года. Оно называется Taproot, сообщает телеканал CNBC.

Taproot повысит конфиденциальность и эффективность транзакций. Кроме того, обновление «раскроет потенциал смарт-контрактов», которые позволят проводить операции без посредников, отмечает издание.

Основная часть обновлений связана с цифровыми подписями, уникальными для каждой транзакции. Они создаются из закрытого ключа, который контролирует биткоин-кошелек и гарантирует, что биткоин может быть потрачен только законным владельцем.

По словам майнера Алехандро Де Ла Торре, Taproot будет создавать сразу несколько таких подписей, что сделает их нечитаемыми. Помимо большей анонимности транзакции будет невозможно отличить простые операции от сложных, это позволит лучше скрывать данные о пользователях.

«Taproot имеет значение, потому что он открывает широкие возможности для предпринимателей, заинтересованных в расширении в сторону биткоина», — сказала Алис Киллин, основатель и управляющий партнер компании Stillmark, ориентированной на биткоин.

Как отмечает CNBC, обновление должно было выйти еще в июне, однако разработчики решили уделить больше времени тестированию и предотвращению сбоев.

«Любые обновления создают очень отдаленную возможность для вируса попасть в систему. Это может полностью разрушить доверие к криптовалюте и тем самым „самоуничтожить“ ее», — сказал аналитик в комментарии телеканалу.

9 ноября курс биткоина вновь достиг исторического максимума, преодолев отметку в 68 тыс. долларов. Криптоаналитик PlanB спрогнозировал, что в ноябре стоимость биткоина может достигнуть 98 тыс. долларов, а в декабре — 135 тыс.

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