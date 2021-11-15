Петра Верзилова* объявили в уголовный розыск

Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова* объявили в розыск. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на базу данных МВД России.

Сообщается, что Верзилова разыскивают по статье Уголовного кодекса. Другие подробности пока неизвестны.

Петр Верзилов был включен Минюстом в список СМИ-иноагентов в конце сентября. 12 ноября стало известно, что на Петра Верзилова, а также главреда издания «Проект»** Романа Баданина* составлены протоколы о нарушении закона о СМИ-иноагентах.

Роскомнадзор обвиняет Баданина и Верзилова в нарушении части 1 статьи 19.34.1 КоАП, предусматривающей штраф в размере 10 тыс. рублей для физических лиц и 500 тыс. рублей — для юридических. О каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.

Заседание по протоколу Верзилова должно состояться 6 декабря в Головинском суде.

*Петр Верзилов, «Медиазона» и Роман Баданин внесены Минюстом в список СМИ-иноагентов.

**Генпрокуратура признала юридическое лицо «Проекта» нежелательной в России организацией.