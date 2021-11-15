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В «Яндекс.Музыке» появился бесконечный персональный поток музыки «Моя волна»

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:47

«Яндекс.Музыка» запустила функцию бесконечного персонального потока музыки «Моя волна». Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

В основе потока лежит обновленная система рекомендаций, которая учитывает больше тысячи факторов для музыкального разнообразия. Теперь пользователи на 30% чаще слушают предлагаемые треки.

«Моя волна» постоянно подстраивается под человека. К примеру, если слушатель переключил несколько инструментальных песен, поток поймет, что сейчас такие песни ставить не нужно.

Система рекомендаций не требует специального обучения. Для того чтобы она подстроилась под пользователя, нужно просто слушать музыку в потоке.

«Мы любим слушать то, что нам уже знакомо, но такая музыка, пусть даже и любимая, может быстро надоесть. В ней не хватает чувства открытия чего‑то крутого, неизведанного. „Моя волна“ отлично справляется с этой задачей — дарит больше эмоций, помогает поймать чувство неожиданного сиюминутного восторга от трека, который ты начинаешь слушать первый раз, но уже уверен — он тебе понравится. Больше не нужно искать баланс между любимыми и новыми треками и тратить время на выбор из кучи плейлистов — все это есть в „Моей волне“ в одно касание».
Александра Сагалович
Руководитель «Яндекс.Музыки»

«Моя волна» уже доступна части пользователей сервиса «Яндекс.Музыка» для iOS, Android и веб-версии. У всех остальных функция будет открываться постепенно и появится в ближайшее время.

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