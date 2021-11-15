В «Яндекс.Музыке» появился бесконечный персональный поток музыки «Моя волна»

«Яндекс.Музыка» запустила функцию бесконечного персонального потока музыки «Моя волна». Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

В основе потока лежит обновленная система рекомендаций, которая учитывает больше тысячи факторов для музыкального разнообразия. Теперь пользователи на 30% чаще слушают предлагаемые треки.

«Моя волна» постоянно подстраивается под человека. К примеру, если слушатель переключил несколько инструментальных песен, поток поймет, что сейчас такие песни ставить не нужно.

Система рекомендаций не требует специального обучения. Для того чтобы она подстроилась под пользователя, нужно просто слушать музыку в потоке.