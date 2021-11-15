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Пермская епархия не обращалась в полицию с просьбой заблокировать фан-клип на трек Оксимирона

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:48

Пермская епархия не подавала заявление в прокуратуру и МВД с просьбой о блокировке фан-клипа на песню Оксимирона «Последний звонок». Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководства отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии, слова о блокировке и запрете ролика были лишь частным мнением священника Игоря Ануфриева.

«Официальной позиции епархии по поводу этого клипа нет, там Русской православной церкви нет. И вы знаете, что Русская православная церковь никогда не принимает какую‑то позицию по поводу какого‑то клипа, это абсурд. Любой священник может высказать свою точку зрения, в данном случае это так нами рассматривается», — отмечает епархия.

13 ноября Ануфриев выступил за запрет фан-клипа на песню Оксимирона «Последний звонок», после чего полиция начала проверку ролика.

В треке «Последний звонок», выпущенном в 2009 году, повествование ведется от лица подростка, который решает устроить массовый расстрел в школе. На Genius отмечается, что песня посвящена травле в школьном коллективе и основана на крайне сложных отношениях Оксимирона с одноклассниками, когда он жил в Германии.

Официального клипа на «Последний звонок» не существует — только фанатские версии. В некоторых из них использованы кадры эстонского фильма «Класс» о конфликте со стрельбой в школе. В 2018 году, после расстрела в политехническом колледже в Керчи, Роскомнадзор потребовал от YouTube и «ВКонтакте» заблокировать несколько фан-клипов на песню.

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