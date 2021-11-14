МВД проверит на «гей-пропаганду» посты студента СПбГУ, которого выгнали из ансамбля из‑за ориентации

МВД в Санкт-Петербурге проверяет на «пропаганду ЛГБТ» записи студента СПбГУ Максима Дрожжина, которого исключили из фольклорного университетского ансамбля из‑за того, что он гей. Об этом он сообщил на своей страничке во «ВКонтакте».

По словам Дрожжина, 8 ноября ему позвонил неизвестный, представившийся полицейским, и попросил молодого человека вернуться в общежитие для дачи объяснений. Студент отказался встречаться с ним лично, поэтому забрал повестку у вахтера и вечером сам явился в отдел полиции.

Там ему ему зачитали заявление Жилиной Н.Н., которая требовала признать его «ЛГБТ- пропагандистом, иностранным агентом и экстремистом» и завести административное дело о «гей-пропаганде» (статья 6.21 КоАП). Дрожжин рассказал «Медиазоне»*, что в документе были скриншоты его поста о сексе с его партнером и фотография студента в женской одежде. Это могло стать поводом для составления протокола, предполагает студент.

Также ему заблокировали пропуск в университет. «Я в черном списке. Пока не знаю [впустят ли в вуз]. На этой неделе нужно попробовать», — сказал он.

30 сентября Дрожжин рассказал о сообщении от руководительницы фольклорного ансамбля СПбГУ, в котором она попросила его больше не приходить на занятия и не общаться с другими участниками коллектива.

«Очень надеюсь, что Господь вас вразумит. Подумайте, как жил народ, песни которого вы учили. Мой телефон прошу удалить», — написала она после того, как познакомилось с содержимым странички студента.

Дрожжин так прокомментировал ситуацию «Фонтанке»: «В фейсбуке я пишу, как я расстался с парнем. Как пою. Как крашусь, переодеваюсь. Все преподаватели мои раньше это видели, и их это не интересовало».

9 октября в комиссии по этике СПбГУ обсудили ситуацию вокруг исключения Дрожжина из ансамбля: некоторые высказались в защиту студента, другие заявили, что понимают опасения руководителя за коллектив. В конце того же месяца комиссия приостановила рассмотрение жалобы парня «в связи с проверкой, которая проводится правоохранительными органами».

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