Синоптики: к следующим выходным Москву накроет снегом, а к концу месяца могут быть январские морозы

В ночь с 14 на 15 ноября в Москве выпадет снег и образует «символический снежный покров» толщиной не более 0,5-1 сантиметра, но ситуация изменится уже к концу следующей недели. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

К выходным на земле образуется «устойчивый снежный покров»: в Москве его высота достигнет 5-6 сантиметров, в Подмосковье — от 5 до 10 сантиметров. Синоптик отмечает, что это показатели начала первого зимнего месяца, при этом температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов.

К конце ноября в Москве могут ударить ночные морозы до минус 12-19 градусов, и холод с каждым днем будет усиливаться. Температура днем может опуститься до минус 7-12 градусов.

«Ударят настоящие декабрьские, а потом, возможно, и январские морозы», — заключил Тишковец в разговоре с агентством.