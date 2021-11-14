Сборная России не смогла напрямую попасть на ЧМ-2022, проиграв Хорватии со счетом 0:1

За десять минут до конца встречи защитник Федор Кудряшов закатил мяч в свои ворота — это был единственный гол в игре. Теперь россиянам придется играть в стыковых матчах, а Хорватия смогла напрямую попасть на чемпионат мира в следующем году.

На стыковых матчах встретятся десять сборных, занявших в отборочном турнире вторые места, и две лучшие команды из Лиги наций. Их разобьют на шесть пар по одному матчу, затем между собой сыграет шестерка победителей, а уже после этого на ЧМ-2022 в Катар отправятся только три сборные.