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Сборная России не смогла напрямую попасть на ЧМ-2022, проиграв Хорватии со счетом 0:1

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:21

Футболисты сборной России проиграли национальной команде Хорватии со счетом 0:1, заняв второе место в группе H. Об этом сообщается в твиттере российской сборной.

За десять минут до конца встречи защитник Федор Кудряшов закатил мяч в свои ворота — это был единственный гол в игре. Теперь россиянам придется играть в стыковых матчах, а Хорватия смогла напрямую попасть на чемпионат мира в следующем году.

На стыковых матчах встретятся десять сборных, занявших в отборочном турнире вторые места, и две лучшие команды из Лиги наций. Их разобьют на шесть пар по одному матчу, затем между собой сыграет шестерка победителей, а уже после этого на ЧМ-2022 в Катар отправятся только три сборные.

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