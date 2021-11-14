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На аукционе в Москве выставят письмо Екатерины II о важности вакцинирования

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:41

В Москве на аукцион выставят письмо о вакцинации под авторством Екатерины II, а также портрет императрицы, нарисованный Дмитрием Левицким. Об этом в письме к РБК сообщил аукционный дом MacDougalls’s.

Письмо Екатерины II, адресованное графу Петру Румянцеву, было написано в Крыму во время первой в России кампании по вакцинации. В тексте императрица объясняла, что без вакцинации на государственном уровне «великий вред особливо в простом народе», поэтому «одним из главнейших почитаться должен заведение прививания».

«Подлинность письма и автографы Екатерины были подтверждены академиком Хромовым. Этот документ абсолютно потрясающий — это не просто росчерк пера, а именно подробное описание. Екатерина была первым человеком в России, которая привилась», — сказала директор MacDougalls’s Екатерина МакДугалл.

Тогда в России и Европе бушевала оспа, от которой императрица привилась в октябре 1768 года. Пациенту делали несколько разрезов на руке, в которые заносился оспенный материал больного человека, к примеру, протягивали через рану нитку, пропитанную гноем. Смертность среди привитых составляла около 2% и была в 20 раз ниже, чем у непривитых, следует из статьи на сайте мэра Москвы.

Письмо и портрет Екатерины II выставят единым лотом, он оценивается от 800 тыс. до 1,2 млн фунтов стерлингов (около 78–117 млн рублей). Экспозиция пройдет в Москве с 19 по 30 ноября в усадьбе Зубовых на Таганке.

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