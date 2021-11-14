Владимир Соловьев вернет деньги, которые он получил как пострадавший от пандемии предприниматель

Владимир Соловьев в беседе с РБК заявил, что лично не подавал заявку на выплаты предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Телеведущий пообещал вернуть деньги, если они действительно поступили на счет.

«Не знаю, была ли она [субсидия]. Сказал бухгалтерам: вы, пожалуйста, разберитесь, что это такое, и обязательно верните деньги. А дальше пусть ищут варианты, как это сделать», — сказал Соловьев.

Ранее в телеграм-каналах обратили внимание на полного тезку Соловьева, который 30 июня и 9 июля прошлого года, согласно данным Федеральной налоговой службы, получил две субсидии от государства в размере 12 130 рублей каждая. Соловьев подал заявку на финансовую поддержку как индивидуальный предприниматель, ведущий деятельность в области радиовещания.

В 2020 году премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать выплаты малому и среднему бизнесу, а также ИП из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Размер субсидии рассчитывался исходя из суммы одного МРОТа на каждого сотрудника. В прошлом году он составлял 12 130 рублей.