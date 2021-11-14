перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На аукционе в Москве выставят письмо Екатерины II о важности вакцинирования 18:41
Владимир Соловьев вернет деньги, которые он получил как пострадавший от пандемии предприниматель 17:51
В Облучье трое сотрудников скорой помощи заболели коронавирусом. Ранее они отказались от прививки 17:29
Митинг против вакцинации на Камчатке, трейлер новой «Золушки» и другие новости дня
17:13 дайджест
Австрия вводит локдаун для непривитых граждан 15:35
Disney показал трейлер новой версии «Золушки». В центре истории начинающий дизайнер кроссовок 15:34
Кемеровчанин украл пачки с семечками на 870 тыс. рублей. Вору грозит до шести лет заключения 14:58
kamchat100/YouTube
Жители Камчатки вышли на несанкционированный митинг против вакцинации 14:52
В московском метро погиб пассажир, попытавшийся спасти прыгнувшего под поезд мужчину 14:17
В Египте скорпионы покусали более 500 человек 14:12
Кирстен Данст не против вернуться к роли Мэри Джейн 13:40
Хакеры взломали электронную почту ФБР 12:56
«Большая перемена РФ»/Telegram
Российские школьники завоевали пять медалей на международной олимпиаде по физике 12:49
Роскосмос разработал многоразовый корабль для суборбитального туризма 12:15
В России выявили 38 823 новых случая коронавируса. Скончались 1219 человек 11:10
Переизданный альбом Тейлор Свифт побил несколько рекордов Spotify 10:37
«Люди будут рождаться в космосе»: Джефф Безос высказался о будущем человечества 9:29
wilbursmithbooks.com
В Кейптауне умер писатель Уилбур Смит 8:52
Disney анонсировала новый мультсериал о Людях Икс. Для промо использован мем с Росомахой Вчера в 20:47
В РПЦ заявили, что тело Ленина рано или поздно вынесут из мавзолея Вчера в 19:56
Отключить рекламу

Владимир Соловьев вернет деньги, которые он получил как пострадавший от пандемии предприниматель

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:51

Владимир Соловьев в беседе с РБК заявил, что лично не подавал заявку на выплаты предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Телеведущий пообещал вернуть деньги, если они действительно поступили на счет.

«Не знаю, была ли она [субсидия]. Сказал бухгалтерам: вы, пожалуйста, разберитесь, что это такое, и обязательно верните деньги. А дальше пусть ищут варианты, как это сделать», — сказал Соловьев.

Ранее в телеграм-каналах обратили внимание на полного тезку Соловьева, который 30 июня и 9 июля прошлого года, согласно данным Федеральной налоговой службы, получил две субсидии от государства в размере 12 130 рублей каждая. Соловьев подал заявку на финансовую поддержку как индивидуальный предприниматель, ведущий деятельность в области радиовещания.

В 2020 году премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать выплаты малому и среднему бизнесу, а также ИП из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Размер субсидии рассчитывался исходя из суммы одного МРОТа на каждого сотрудника. В прошлом году он составлял 12 130 рублей.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом
мюзикл
Шахматы
комедия
Друг на продажу
Отдающая эстээсовщиной комедия о женихе на прокат

Другие материалы по темам

Теги
РБК
Федеральная налоговая служба
Люди
Владимир Соловьев
Михаил Мишустин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить