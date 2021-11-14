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Митинг против вакцинации на Камчатке, трейлер новой «Золушки» и другие новости дня
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Митинг против вакцинации на Камчатке, трейлер новой «Золушки» и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:13

Более 100 жителей Камчатки вышли на несогласованный митинг против вакцинации. Они требовали отменить систему QR-кодов.

С 15 ноября власти Австрии вводят локдаун для граждан, которые не были привиты от коронавируса или не переболели им. Они смогут выходить из дома только в продуктовый магазин, аптеку, на работу и прогулку.

На станции метро «Сходненская» в Москве на рельсы упали двое мужчин. Один намеревался прыгнуть под приближающийся состав, а другой попытался спасти его, но погиб под колесами поезда.

На юге Египта скорпионы покусали 503 человека. Всему виной стала непогода, которая разрушила норы животных и вынудила их покинуть свои убежища. Власти страны заявляют, что в больницах достаточно противоядий от укусов скорпионов и змей.

В возрасте 88 лет скончался автор романа «Когда пируют львы» Уилбур Смит. Последние часы жизни южноафриканский писатель провел за чтением и работой у себя дома.

Хакеры разослали с электронной почты ФБР, через которую ведомство общается с гражданами, около 100 тыс. писем с предупреждением о новой кибератаке. Получить доступ к секретной информации им не удалось.

Российские школьники завоевали четыре золотые медали и одну серебряную на международной олимпиаде по физике. В соревнованиях приняли участие сборные из 19 стран, включая Армению, Беларусь, Египет, Казахстан и Таиланд.

Роскосмос разработал многоразовый корабль для суборбитального туризма и прыжков с парашютом. При определенной подготовке участники полета смогут выйти в открытый космос.

Джефф Безос рассказал о своем видении будущего человечества. По его мнению, все люди будут жить и работать на космических платформах, а Земля станет местом для отдыха.

Переизданная версия альбома «Red» Тейлор Свифт установила несколько рекордов Spotify. За сутки пластинку послушали 90,5 млн раз.

В сети появился трейлер «Кроссолушки» — новой адаптации классической сказки о Золушке. В этот раз в центре истории окажется не девушка, а темнокожий парень из Нью-Йорка, мечтающий о карьере дизайнера кроссовок.

Кирстен Данст вернулась бы к роли возлюбленной Человека-паука, если бы получила такое предложение. Актриса пошутила, что была бы «старушкой Мэри Джейн с маленькими детишками-паучками».

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