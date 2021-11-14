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В Облучье трое сотрудников скорой помощи заболели коронавирусом. Ранее они отказались от прививки

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:29

В городе Облучье Еврейской автономной области три сотрудника скорой помощи, которые ранее отказались от вакцинации, заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

В ведомстве отметили, что после того, как все сотрудники скорой помощи решили уволиться, руководство предложило им пройти обследование у терапевта и инфекциониста. В результате ковид обнаружили у трех человек. Заразившимся оформили листы временной нетрудоспособности.

4 ноября в Облучье все 15 сотрудников скорой помощи написали заявления об увольнении, чтобы не прививаться от коронавируса.

По информации ЕАОMedia, без скорой медицинской помощи могут остаться тысячи жителей. Однако в обращении Владислава Когана, опубликованном в инстаграм-аккаунте департамента здравоохранения правительства ЕАО, такая возможность исключается, даже если уволится весь штат скорой помощи.

В середине октября в Еврейской автономной области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий жителей. В их числе оказались и работники здравоохранения.

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