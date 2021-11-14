Disney показал трейлер новой версии «Золушки». В центре истории начинающий дизайнер кроссовок

Disney выпустил первый трейлер «Sneakerella» («Кроссолушка») — новой адаптации классической сказки о Золушке. В этот раз в центре истории окажется не девушка, а темнокожий парень из Нью-Йорка.

Главную роль сыграл молодой актер Чоузен Джейкобс, ставший известным после выхода хоррора «Оно». Он исполнил роль продавца обуви по имени Эль, который мечтает стать дизайнером кроссовок, но по-настоящему раскрыть талант ему мешают отчим и сводные братья. Ему предстоит встретит свою любовь — ей окажется Кира, дочь известного баскетболиста и спортивного магната Дариуса Кинга.

Ролик начинается с рэп-музыки, а вместо каноничной туфельки в кадре показывают кроссовок. В видео можно заметить обувь от Nike, Adidas, Converse и других известных брендов.