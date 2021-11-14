Австрия вводит локдаун для непривитых граждан

С 15 ноября власти Австрии вводят локдаун для граждан, которые не были привиты от коронавируса или не переболели им. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийского канцлера Александера Шалленберга.

«Нас настигла в полную силу четвертая волна. <…> Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит — ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях», — сказал он.

Непривитые смогут выходить из дома только в продуктовый магазин, аптеку, на работу, прогулку и на помощь нуждающимся.

С 8 ноября жители без прививки не могут посещать рестораны, бары, кафе, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, кино, театры, а также заселяться в отелях. С 15 ноября им также будет запрещено посещать магазины одежды, мебели, спортивной экипировки и другие.

Шалленберг отметил, что новые меры вводятся из‑за низкого уровня вакцинации, а также широкого распространения штамма «Дельта».