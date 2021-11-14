Кемеровчанин украл пачки с семечками на 870 тыс. рублей. Вору грозит до шести лет заключения

В Кемерове разнорабочий украл со склада предприятия, где сам же и работал, 365 пачек семечек и две коробки кофе на 870 тыс. рублей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело за кражу, сообщается на сайте местного ГУ МВД.

Как выяснили правоохранители, похитителем оказался 33-летний мужчина, которого раньше уже привлекали к ответственности за кражи. Во время обеденного перерыва, когда на рабочем месте никого не было, он похитил два поддона с упаковками семечек и две коробки кофе.

Часть похищенного рецидивист успел продать, а оставшееся полиция нашла и вернула законному владельцу. Теперь похитителю грозит до шести лет лишения свободы.