В московском метро погиб пассажир, попытавшийся спасти прыгнувшего под поезд мужчину

Накануне вечером на станции метро «Сходненская» под колесами поезда погиб мужчина. Он пытался спасти другого мужчину, который спрыгнул на рельсы перед приближающимся составом. Об этом сообщает московский департамент транспорта.

Судя по видео, погибший пытался остановить человека от прыжка под поезд, но упал на пути вместе с ним. Его зовут Алихан Азизов, ему было 26 лет, уточняет «112». Пассажир, который прыгнул первым, остался в живых и скрылся с места происшествия.

В телеграм-канале дептранса предупредили об ответственности и ущербе, который выживший пассажир должен будет возместить московской подземке. «Мы не знаем, что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму», — заявили в ведомстве и добавили, что из‑за этого отменились порядка 20 поездов метро.

По данным «112» и Shot, мужчина, который выжил, после случившегося отправился на крышу стоящей в километре от станции высотки. Он погиб при падении с 12 этажа дома на улице Свободы.