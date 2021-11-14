В Египте скорпионы покусали более 500 человек

В провинции Асуан на юге Египта из‑за укусов скорпионов пострадали 503 человека. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения Халеда Абда аль-Гаффара.

В Минздраве пояснили, что такое количество нападений паукообразных связано с ливнями, которые обрушились на провинцию. Непогода повредила норы скорпионов, из‑за чего они покинули их и оказались вблизи жилых домов.

По словам Абда аль-Гаффара, в стране достаточно противоядий от укусов скорпионов и змей. В одной только провинции Асуан имеется 2250 доз.

Для помощи гражданам в Египте задействовали более 2 тыс. машин скорой помощи и еще 48 внедорожников. Минздрав страны призвал граждан, кого покусал скорпион, немедленно обратиться к врачу. Среди симптомов — боль в месте укуса, повышенная температура тела, рвота, диарея и другие.

Би-би-си заявляет, что в Асуане от укусов погибли три человека и еще 450 пострадали.