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Российские школьники завоевали пять медалей на международной олимпиаде по физике

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:49

Российские школьники завоевали пять медалей на международной олимпиаде по физике имени Ахмада Аль-Фергани в Узбекистане. Об этом сообщается в телеграм-канале Минпросвещения «Большая перемена».

Золотые медали получили Иван Касьянов из Алтайского края, Алексей Санин из Башкортостана, а таже Ольга Терехова и Радмир Жумаев из Подмосковья. Серебряную медаль завоевал Роман Максимов из Московской области.

Олимпиада проходила в смешанном очно-дистанционном формате в городе Фергана в Узбекистане. В соревнованиях абсолютным победителем стал Иван Касьянов из Бийска.

В мероприятии приняли участие сборные из 19 стран, включая Армению, Азербайджан, Беларусь, Египет, Казахстан, Кувейт, Таиланд и Турцию.

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