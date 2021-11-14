Российские школьники завоевали пять медалей на международной олимпиаде по физике имени Ахмада Аль-Фергани в Узбекистане. Об этом сообщается в телеграм-канале Минпросвещения «Большая перемена».

Золотые медали получили Иван Касьянов из Алтайского края, Алексей Санин из Башкортостана, а таже Ольга Терехова и Радмир Жумаев из Подмосковья. Серебряную медаль завоевал Роман Максимов из Московской области.

Олимпиада проходила в смешанном очно-дистанционном формате в городе Фергана в Узбекистане. В соревнованиях абсолютным победителем стал Иван Касьянов из Бийска.

В мероприятии приняли участие сборные из 19 стран, включая Армению, Азербайджан, Беларусь, Египет, Казахстан, Кувейт, Таиланд и Турцию.