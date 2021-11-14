Хакеры взломали электронную почту ФБР

Злоумышленники взломали электронную почту ФБР, через которую ведомство переписывается с гражданами. Доступ к секретной информации хакерам получить не удалось, передает Bloomberg со ссылкой на компанию по кибербезопасности BlueVoyant.
Преступники разослали больше 100 тыс. электронных писем с учетной записи ФБР, заканчивающейся на @ic.fbi.gov. В теме письма они написали: «Срочно: злоумышленник в системе», предупредив о возможной кибератаке со стороны эксперта по кибербезопасности Винни Трои, который в прошлом году выпустил расследование о хакерской группировке The Dark Overlord.
Пример одного из их писем опубликовала компания Spamhaus, отслеживающая спам-сообщения.
В Spamhaus отметили, что в разосланных письмах не было вредоносного ПО. В компании предположили, что они могли попытаться очернить Трою или перегрузить телефонные линии ФБР звонками от обеспокоенных людей.
Бюро подтвердило взлом внешней системы электронной почты и попросило сообщать о подозрительной активности.
В 2017 году хакеры из The Dark Overlord выложили новый сезон сериала «Оранжевый — хит сезона» до официальной премьеры, хотя ранее получили от Netflix выкуп в размере 50 тыс. долларов.