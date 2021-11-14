Роскосмос разработал многоразовый корабль для суборбитального туризма

Ракетно-космическая корпорация «Энергия», которая входит в Роскосмос, запатентовала космический корабль для суборбитальных полетов и прыжков с парашютом . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент.

Предполагается, что участники полета в скафандрах смогут находиться вне герметичной капсуле, в открытом космосе. Максимальная скорость корабля при снижении составит не больше одного километра в секунду.

Разработчики отмечают, что корабль будет находиться в невесомости примерно три минуты. За это время космические туристы смогут выйти за пределы капсулы при определенной подготовке и креплений с помощью фала.

Разработанный аппарат также увеличит высоту прыжка с парашютом — до 100 километров.

«Спортсмен в скафандре с парашютом может покинуть корабль в любой точке траектории после окончания работы маршевого двигателя [выше 50 км]. Он может воспользоваться катапультным креслом или просто оттолкнуться от корабля ногами», — сказано в патенте.