В России выявили 38 823 новых случая коронавируса. Скончались 1219 человек

В России за последние сутки выявили 38 823 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 433 меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве снизился с 4185 до 3734. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Крым, Нижегородская и Воронежская области, а также Красноярский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 070 674. За сутки умерли 1219 человек. За все время скончались 255 386 пациентов. Выздоровели за последние 24 часа 29 821 человек, за весь период — 7 784 585.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 251,7 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (46,5 млн), на втором — Индия (34,4 млн), на третьем — Бразилия (21,9 млн), на четвертом — Великобритания (9,4 млн).