В России выявили 38 823 новых случая коронавируса. Скончались 1219 человек

В России за последние сутки выявили 38 823 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 433 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве снизился с 4185 до 3734. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Крым, Нижегородская и Воронежская области, а также Красноярский край.