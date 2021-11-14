«Люди будут рождаться в космосе»: Джефф Безос высказался о будущем человечества

Основатель Amazon Джефф Безос изложил свое видение того, куда движется человечество. Об этом сообщает Independent.

По его словам, люди будут рождаться в космических колониях вне Земли, а сама планета станет местом отдыха.

«Они родятся в этих колониях, будут жить в них, а затем станут посещать Землю так же, как вы посетили бы, знаете, Йеллоустонский национальный парк», — заявил Безос.

По мнению основателя Amazon, все производство также будет сосредоточено в космосе на плавучих городах. Безос добавил, что один такой город, в котором будут реки, леса и дикая природа, сможет вместить миллион человек.

Он также отметил, что такое будущее вероятнее, чем колонизация далеких планет.

25 октября стало известно, что компания Безоса Blue Origin создаст коммерческую космическую станцию «Орбитальный риф» на низкой околоземной орбите к 2025–2030 годам. Она представит собой «бизнес-парк смешанного использования в космосе» для исследователей, СМИ, космических туристов, бизнесменов и многих других.