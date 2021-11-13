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Disney анонсировал новый мультсериал о Людях Икс. Для промо они использовали мем с Росомахой

Семён Гудошников
Сегодня в 20:47

Disney снимет мультсериал «X-Men '97» — продолжение классических анимационных «Людей Икс», которые выходили в 90-х. Он появится на стриминговом сервисе Disney+ в 2023 году.

В посте с анонсом студия использовала знаменитый мем с Росомахой. В нем грустный супергерой смотрит на фоторамку, а в ней — дата выхода мультсериала.

Как пишет The Verge, режиссером шоу станет Ларри Хьюстон, а шоураннерами — Эрик и Джулия Левальд. Все трое работали над оригинальными «Людьми Икс». Главным сценаристом назначен Бо ДеМайо (сериалы «Ведьмак» и «Древние»).

К озвучке тоже привлекут актеров из классического мультика, но некоторые их них будут озвучивать новых персонажей. Производством займется Marvel Studios — это будет первый проект студии о Людях Икс после того, как Disney купила компанию 20th Century Fox.

О создании «X-Men '97» Disney объявила на презентации Disney Plus Day вместе с другими многочисленными премьерами. Среди них новая часть «Тачек», мультсериалы «Zootopia» и «Spider-Man: Freshman Year».

Анимационные «Люди Икс» — вторая адаптация комиксов об одноименной команде супергероев-мутантов — выходили 1992 по 1997 год. Проект стал одним из самых популярных мультсериалов за историю телевидения, что привело к масштабному расширению франшизы. С 2000 года вышло без малого 13 фильмов во вселенной Людей Икс, последний — «Новые мутанты» — несколько раз переносили, в итоге премьера выпала на коронавирусный сентябрь 2020 года, и многие критики попросту отказались его смотреть, опасаясь заразиться ковидом.

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