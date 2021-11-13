В РПЦ заявили, что тело Ленина рано или поздно вынесут из мавзолея

Тело Владимира Ленина рано или поздно вынесут из мавзолея на Красной площади. Об в эфире «России 24» заявил глава внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

«Я даже не сомневаюсь в том, что раньше или позже Ленина вынесут из мавзолея, потому что это действительно пережиток прошлого, то, что набальзамированное тело лежит в самом центре столицы. <…> Надеюсь, что все-таки будет найден какой‑то консенсус и что тело будет захоронено», — цитирует РБК слова священнослужителя.

Митрополит также назвал не совсем верным считать, что к сторонникам Ленина принадлежат лишь представители старшего поколения. Молодые люди не всегда настроены против советского вождя, а среди старших немало противников нахождения Ленина в мавзолее, отметил он. Здесь речь идет о «мировоззренческом споре», заключил священник.

В прошлом году Илларион уже предлагал захоронить Ленина, а в мавзолее открыть музей репрессий.

Тело Владимира Ленина уже более 96 лет находится в забальзамированном состоянии в мавзолее на Красной площади. За это время его неоднократно «чинили», а биологические материалы заменяли искусственными. «Афиша Daily» разбиралась, сколько в Ленине осталось от Ленина.