Вышел посмертный трек Juice WRLD «Already Dead». Рэпер анонсировал его еще в 2018 году

Вышел посмертный трек Juice WRLD «Already Dead». Послушать его можно на популярных аудио-стримингах и ютьюб-канале рэпера. В песне музыкант читает о своей наркозависимости, голосах в голове и признается, что чувствует себя мертвым уже несколько лет.

Премьеру «Already Dead» ждали многие фанаты. Этот трек Juice WRLD анонсировал еще в 2018 году, но так и не представил публике. За инструментал на записи отвечают Nick Mira и DT.