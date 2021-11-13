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Команда «Спутника V» выпустила рекламу о важности вакцинации

Семён Гудошников
Сегодня в 18:49

На ютьюб-канале российской вакцины «Спутник V» вышел рекламный ролик о важности вакцинации. При помощи маленьких человеческих фигурок (которые падают как костяшки домино) и шарика, символизирующего вирус, создатели попытались уместить два пандемийных года в две минуты ролика.

В команде «Спутника V» подчеркивают, что главный посыл видео — только совместная вакцинация может остановить смертельную цепочку. Разработчики просят не обманываться развлекательной формой рекламы — она рассказывает о «самой драматичной истории последних десятилетий».

«Вряд ли остался хоть кто‑то, кого не коснулись последствия пандемии коронавируса. Даже самые бесстрашные и здоровые из нас устали. Устали жить в тревоге за себя и своих близких. В тревоге за то, что может настать момент, когда самое лучшее лекарство уже не понадобится».
Команда «Спутника V»

«Спутник V» применяется в 71 стране, где проживают 4 млрд человек — это более половины населения земного шара. Вакцина пока не получила разрешение США и Евросоюза (хоть в некоторых странах ЕС ее и используют). Для широкого распространения на Западе препарату необходимо получить лицензию от ВОЗ и Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

В октябре 2021 года ВОЗ заявила, что «Спутник V» может быть одобрен до конца года. Через несколько дней организация возобновила процедуру признания российского препарата.

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