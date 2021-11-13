Команда «Спутника V» выпустила рекламу о важности вакцинации

На ютьюб-канале российской вакцины «Спутник V» вышел рекламный ролик о важности вакцинации. При помощи маленьких человеческих фигурок (которые падают как костяшки домино) и шарика, символизирующего вирус, создатели попытались уместить два пандемийных года в две минуты ролика.

В команде «Спутника V» подчеркивают, что главный посыл видео — только совместная вакцинация может остановить смертельную цепочку. Разработчики просят не обманываться развлекательной формой рекламы — она рассказывает о «самой драматичной истории последних десятилетий».