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В РПЦ заявили, что тело Ленина рано или поздно вынесут из мавзолея 19:56
Вышел посмертный трек Juice WRLD «Already Dead». Рэпер анонсировал его еще в 2018 году 19:31
Команда «Спутника V» выпустила рекламу о важности вакцинации 18:49
Священник против клипа Оксимирона, Бритни окончательно свободна и другие новости дня
18:05 дайджест
К Новому году Москву украсят более тысячи световых конструкций 17:57
Власти США и Евросоюза призвали Россию отказаться от планов по ликвидации центра «Мемориал»* 17:06
Тейлор Свифт выпустила переизданную версию альбома «Red» и короткометражку к треку «All Too Well» 16:10
В Москве откроется группа поддержки секс-работниц и секс-работников 15:59
Апелляционный суд в США приостановил обязательную вакцинацию сотрудников частных компаний 14:57
Кадр из клипа на "Последний звонок"
Пермский священник потребовал запретить клип на трек Оксимирона. Прокуратура начала проверку 14:42
В Петербурге ресторанам, кафе и барам разрешат работать до полуночи 14:01
Питер Джексон продал основанную им студию спецэффектов и стал миллиардером 13:51
Минцифры заплатит 68,3 млн рублей за мониторинг хакерских форумов 13:06
Людмила Петрушевская отказалась от Госпремии в знак протеста против давления на «Мемориал»* 12:53
9sdworld/Pixabay
В Нидерландах по просьбе США задержали россиянина. Его обвиняют в отмывании денег для хакеров 12:04
В России за сутки от ковида умерли 1241 человек – это новый антирекорд 11:36
Sotheby’s продаст две картины Бэнкси за криптовалюту 11:21
Мэра Петрозаводска сбила машина, когда он перебегал дорогу. Он написал об этом стих 10:40
Бизнесмен, побывавший в космосе на корабле Безоса, погиб при крушении самолета 10:03
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Дайджест

Священник против клипа Оксимирона, Бритни окончательно свободна и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 18:05

В России вновь антирекорд по смертности от COVID-19 — за сутки умер 1241 человек. Заразились 39 256 (на 867 меньше, чем вчера), выздоровели — 33 802.

Минцифры потратит 68,3 млн рублей на мониторинг телеграм-каналов и хакерских форумов. На них будут искать информацию об утечках персональных данных.

Людмила Петрушевская отказалась от Госпремии, выданной ей Владимиром Путиным в 2002 году, в знак протеста против попыток ликвидировать «Мемориал» (признан иноагентом). Она написала: «Память — страшная, оказывается, для нынешних руководителей вещь, для путина, раз Ее запрещают» (сохранена орфография автора).

Пермский священник потребовал запретить клип на трек Оксимирона про подростка, который решает устроить школьный шутинг. Прокуратура уже начала проверку.

В Петербурге ресторанам, кафе и барам разрешат работать до полуночи. Кассы и вход по-прежнему должны будут закрываться в 23.00.

В Москве откроется группа поддержки для секс-работниц и секс-работников. Встречи будет вести психодраматерапевт и исследовательница женской соматики Ксения Абрамова.

Мэра Петрозаводска Владимира Любарского сбила машина. Он попал в больницу с переломами и написал об этом стихотворение.

Верховный суд Лос-Анджелеса окончательно освободил Бритни Спирс от опекунства. После решения вопросов по невыплаченным платежам артистка впервые за 13 лет сможет контролировать свои финансы.

Питер Джексон продал созданную им студию спецэффектов и стал миллиардером. Покупателем акций выступил американский разработчик видеоигр Unity Software.

Бизнесмен Глен де Врис, побывавший в космосе на корабле Безоса, погиб в авиакатастрофе. Легкомоторный самолет, на котором находился предприниматель, разбился в округе Сассекс к северо-западу от Нью-Йорка.

Sotheby’s продаст за криптовалюту Ethereum две картины Бэнкси — «Любовь витает в воздухе» и «Охотники за тележками». В этом аукционный дом пионер: на крупных торгах физические произведения искусства еще не продавали за цифровые деньги.

Тейлор Свифт переиздала альбом «Red» и выпустила короткометражку к треку «All Too Well». Леди Гага тоже взялась за короткий метр — здесь можно посмотреть ее документалку «Сила доброты».

Фронтмен Blur и Gorillaz Деймон Албарн поделился сольным альбомом «The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows». Он посвящен красоте исландской природы.

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