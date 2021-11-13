К Новому году Москву украсят более тысячи световых конструкций

К новогодним праздникам Москву украсят более чем тысячью световых декоративных конструкций. Об этом сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, пишет «Интерфакс».

В центре города — на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере и Камергерском переулке — вновь появятся световые арки. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами 2022.

На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установят световые консоли, которые, по словам Бирюкова, стали визитной карточкой новогодних улиц Москвы. А еще в городе появятся праздничные ели с шариками и гирляндами.

Чиновник отметил, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование со светодиодами. Оно потребляет в десятки раз меньше энергии, безопасно и рассчитано на работу в любую погоду.

Сколько денег уйдет на украшение города, заммэра не уточнил. В 2020-м для экономии бюджетных средств в столице к Новому году установили прошлогодние декорации.