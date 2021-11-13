Апелляционный суд в США приостановил обязательную вакцинацию сотрудников частных компаний

Федеральный апелляционный суд Нового Орлеана приостановил действие распоряжения администрации президента США Джо Байдена, по которому частные компании обязаны обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса. Об этом сообщает The Washington Post.

Решение принимала коллегия из трех судей, в которую входят Курт Энгельхардт, Эдит Джонс и Стюарт Кайл Дункан. Они заявили, что требование Министерства труда «значительно превышает установленные законом полномочия».

«Распоряжение выглядит не скальпелем, применяемым осторожно, а огромной кувалдой, бьющей без учета специфики по рабочим местам и сотрудникам», — написали члены коллегии в судебном заключении.

По мнению судей, постановление угрожает финансовому состоянию бизнеса и уничтожает рабочую силу, принуждая сотрудников делать прививки, сдавать тесты или увольняться.

Постановление об обязательной вакцинации Министерство труда США подписало 4 ноября. Согласно документу, все компании на территории страны со штатом от 100 человек должны провести вакцинацию сотрудников от COVID-19 до 4 января 2022 года. Те, кто отказывается от прививки, вынуждены делать ПЦР-тесты не реже одного раза в неделю или увольняться.

Власти 11 штатов, включая Миссури, Аризону, Небраску, Айову, Арканзас и Монтану, подали в суд против распоряжения администрации Байдена. Генпрокурор Техаса Кен Пакстон также обжаловал это решение в суде, сославшись «серьезные законодательные и конституционные вопросы».