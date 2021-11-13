Пермский священник потребовал запретить клип на трек Оксимирона. Прокуратура начала проверку

Начальник отдела религиозного образования Пермской епархии Игорь Ануфриев выступил за запрет клипа на песню Оксимирона «Последний звонок». Об этом протоиерей заявил на круглом столе по профилактике межнациональных конфликтов среди детей, пишет Ura.ru.

Священник считает, что ролик на трек Окси может спровоцировать подростков устроить школьный шутинг. «Он (клип «Последний звонок» — Прим. ред.) в первой строчке, если в «Яндексе» набрать. И там это все буквально ведь показывается, хоть кто смотри. Любой ребенок включит: школьник, детсадовец тоже. Поэтому обращаю внимание силовых структур, что это, конечно, вещи недопустимые в наших условиях», — заявил Ануфриев.

Протоиерей высказался о клипе «Последний звонок», обсуждая массовый расстрел в Пермском госунивреситете. По его мнению, стрелком тогда руководила тотальная ненависть. «Здесь вражда даже не по национальному признаку, здесь просто вражда и ненависть ко всем. Сатанизм», — заявил он. Помимо запретов для предотвращения шутингов священник предложил наполнять сеть позитивным контентом.

Пермская прокуратура организует проверку клипа на «Последний звонок. «Примем к сведению про «Последний звонок», посмотрим», — сказала помощник прокурора Перми Анна Иванова.

В треке «Последний звонок», выпущенном в 2009 году, повествование ведется от лица подростка, который решает устроить массовый расстрел в школе. На Genius отмечается, что песня посвящена травле в школьном коллективе и основана на крайне сложных отношениях Оксимирона с одноклассниками, когда он жил в Германии.

Официального клипа на «Последний звонок» не существует — только фанатские версии. В некоторых из них использованы кадры эстонского фильма «Класс» о конфликте со стрельбой в школе. В 2018 году, после расстрела в политехническом колледже в Керчи, Роскомнадзор потребовал от YouTube и «ВКонтакте» заблокировать несколько фан-клипов на песню.