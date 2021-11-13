перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кадр из клипа на "Последний звонок"
Пермский священник потребовал запретить клип на трек Оксимирона. Прокуратура начала проверку 14:42
В Петербурге ресторанам, кафе и барам разрешат работать до полуночи 14:01
Питер Джексон продал основанную им студию спецэффектов и стал миллиардером 13:51
Минцифры заплатит 68,3 млн рублей за мониторинг хакерских форумов 13:06
Людмила Петрушевская отказалась от Госпремии в знак протеста против давления на «Мемориал»* 12:53
9sdworld/Pixabay
В Нидерландах по просьбе США задержали россиянина. Его обвиняют в отмывании денег для хакеров 12:04
В России за сутки от ковида умерли 1241 человек – это новый антирекорд 11:36
Sotheby’s продаст две картины Бэнкси за криптовалюту 11:21
Мэра Петрозаводска сбила машина, когда он перебегал дорогу. Он написал об этом стих 10:40
Бизнесмен, побывавший в космосе на корабле Безоса, погиб при крушении самолета 10:03
britneyspears/Instagram
Суд окончательно освободил Бритни Спирс от опеки отца 8:43
Деймон Албарн выпустил альбом об Исландии — «The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows» 2:58
Леди Гага опубликовала короткометражный фильм «Сила доброты» 2:02
Владимир Путин заявил, что государство должно защищать аватары россиян в метавселенной 1:16
В Беларуси признали экстремистским информагентство «БелаПАН» 0:47
disneyplus/Instagram
Marvel анонсировала мультсериал «Человек-паук: Первый год» 0:08
Основателя «Российской ЛГБТ-сети»* Игоря Кочеткова** внесли в реестр СМИ-иноагентов 0:01
Елка представила новый альбом «Без обид». В нем 11 песен, которые «в какой‑то момент спасли» певицу Вчера в 23:19
Вышел первый тизер-трейлер «Лунного рыцаря». В главной роли Оскар Айзек Вчера в 22:27
Disney+ продлил мультсериал «Что, если…?» на второй сезон Вчера в 21:58
Отключить рекламу

Пермский священник потребовал запретить клип на трек Оксимирона. Прокуратура начала проверку

Семён Гудошников
Сегодня в 14:42

Начальник отдела религиозного образования Пермской епархии Игорь Ануфриев выступил за запрет клипа на песню Оксимирона «Последний звонок». Об этом протоиерей заявил на круглом столе по профилактике межнациональных конфликтов среди детей, пишет Ura.ru.

Священник считает, что ролик на трек Окси может спровоцировать подростков устроить школьный шутинг. «Он (клип «Последний звонок» — Прим. ред.) в первой строчке, если в «Яндексе» набрать. И там это все буквально ведь показывается, хоть кто смотри. Любой ребенок включит: школьник, детсадовец тоже. Поэтому обращаю внимание силовых структур, что это, конечно, вещи недопустимые в наших условиях», — заявил Ануфриев.

Протоиерей высказался о клипе «Последний звонок», обсуждая массовый расстрел в Пермском госунивреситете. По его мнению, стрелком тогда руководила тотальная ненависть. «Здесь вражда даже не по национальному признаку, здесь просто вражда и ненависть ко всем. Сатанизм», — заявил он. Помимо запретов для предотвращения шутингов священник предложил наполнять сеть позитивным контентом.

Пермская прокуратура организует проверку клипа на «Последний звонок. «Примем к сведению про «Последний звонок», посмотрим», — сказала помощник прокурора Перми Анна Иванова.

В треке «Последний звонок», выпущенном в 2009 году, повествование ведется от лица подростка, который решает устроить массовый расстрел в школе. На Genius отмечается, что песня посвящена травле в школьном коллективе и основана на крайне сложных отношениях Оксимирона с одноклассниками, когда он жил в Германии.

Официального клипа на «Последний звонок» не существует — только фанатские версии. В некоторых из них использованы кадры эстонского фильма «Класс» о конфликте со стрельбой в школе. В 2018 году, после расстрела в политехническом колледже в Керчи, Роскомнадзор потребовал от YouTube и «ВКонтакте» заблокировать несколько фан-клипов на песню.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом
мюзикл
Шахматы
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея

Другие материалы по темам

Теги
Генпрокуратура РФ
РИА Ura.ru
Яндекс
Роскомнадзор
Люди
Игорь Ануфриев
Анна Иванова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить