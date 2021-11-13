В Петербурге ресторанам, кафе и барам разрешат работать до полуночи

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил городскому комитету по промышленной политике, инновациям и торговле разрешить заведениям работать до полуночи. Кассы и вход при этом будут закрываться на час раньше, об этом Беглов рассказал в ходе своего прямого эфира во «ВКонтакте».

Посетители смогут оставаться в ресторанах, кафе и барах до полуночи. Однако делать заказы они не смогут, а новые посетители не попадут в заведение после 23.00.

С 8 ноября в Петербурге действуют новые антикоронавирусные ограничения. В их числе и запрет на работу кафе, ресторанов, баров, клубов, кинотеатров, цирков, культурных учреждений, аквапарков, зоопарков, катков, аттракционов и других общественных заведений после 23.00. Этот запрет касается также проведения мероприятий.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия заявила, что ограничения в городе сохранятся до тех пор, пока не будет привито 80% подлежащего вакцинации населения. По ее словам, это одна из мер на пути к коллективному иммунитету.