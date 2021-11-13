Питер Джексон продал основанную им студию спецэффектов и стал миллиардером

Новозеландский режиссер Питер Джексон продал часть активов основанной им студии спецэффектов Weta Digital. Эта сделка увеличила его состояние до миллиарда долларов, подсчитал Forbes.

Джексону и его подруге Фрэн Уолш принадлежали 60% акций Weta Digital. Контрольный пакет активов студии решила приобрести американская компания по разработке видеоигр Unity Software. Согласно условиям сделки, акционеры Weta Digital получат 1 млрд долларов наличными и еще 600 млн — акциями Unity Software. Джексону в результате продажи достанутся 600 млн долларов наличными и 375 млн акциями.

При этом, по словам Forbes, новозеландский режиссер был богат и до сделки. За каждый фильм трилогии «Властелин колец» он получил по 10 млн долларов авансом и как минимум 10% от кассовых сборов картин, которые издание оценивает в 3 млрд долларов (за все три фильма в целом). За следующую трилогию «Хоббит» Джексон мог получать уже 20 млн долларов авансом и 20% от кассы. Выручка «Хоббита» в кино также оценивается в 3 млрд долларов.

Студию Weta Digital Джексон основал вместе с режиссером Ричардом Тейлором и продюсером Джейми Селкирком в 1993 году при работе над фильмом «Небесные создания». Широкую известность она получила за спецэффекты и компьютерную графику к «Властелину колец». Позже студия работала над визуальными эффектами для «Аватара», «Отряда самоубийц» и финального сезона «Игры престолов».