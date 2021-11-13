Минцифры заплатит 68,3 млн рублей за мониторинг хакерских форумов

Минцифры объявило тендер на ежедневный мониторинг хакерских форумов, чтобы собирать информацию об утечках данных. Объявление о конкурсе появилось на сайте Госзакупок, на это обратил внимание «Коммерсант».

За отслеживание потенциальных утечек ведомство предлагает 68,3 млн рублей. Согласно техзаданию, необходимо будет проводить мониторинг киберкриминальных форумов, телеграм-каналов, тематических чатов, веб-сайтов и новостных ресурсов, включая просмотр комментариев пользователей.

Кроме того, исполнитель должен будет выявлять взлом IT-систем госорганов и операторов связи, а также фиксировать появление новых мошеннических схем, связанных с монетизацией скомпрометированных персональных данных.

Минцифры считает, что это позволит своевременно реагировать на инциденты и начинать расследования. В ведомстве «Коммерсанту» рассказали, что цель мониторинга — «всех пересчитать».

Эксперт по информационной безопасности компании «Крок» Александр Двинских в комментарии изданию заявил, что предоставление информации об утечках будет полезно только самому министерству.

«Сама по себе такая работа не поможет снизить число утечек в будущем, так как предполагает только сбор и анализ информации об уже случившихся инцидентах. Информация может быть использована в дальнейшем как для блокировки каналов распространения (например, онлайн-форумов), так и для задержания злоумышленников, участвующих в продаже данных», — сказал он.