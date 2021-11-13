В Нидерландах по просьбе США задержали россиянина. Его обвиняют в отмывании денег для хакеров

По запросу ФБР в Нидерландах задержан 29-летний россиянин Денис Дубников. Минюст США подозревает его в отмывании денег, полученных путем вымогательства с помощью кибератак, сообщает CNN со ссылкой на адвоката Дубникова Аркадия Буха.

В начале ноября Дубников отправился на отдых в Мексику, однако во въезде ему было отказано. Россиянина направили в Амстердам, где его задержали. Министерство юстиции США требует экстрадиции.

Американские власти утверждают, что Денис Дубников отмывал деньги в интересах киберпреступников, за что получил вознаграждение более 400 тыс. долларов в криптовалюте. Мошенники вымогали деньги с помощью программы Ryuk, которая шифрует все файлы на устройстве жертвы и требует выкуп за предоставление ключей для дешифрования.

Как отмечает CNN, эти же хакеры совершили серию атак на медицинские организации США в 2020 году. Они получили от жертв вымогательств миллионы долларов и нарушили работу нескольких больниц.

Информагентству ТАСС Аркадий Бух рассказал, что защита Дубникова будет настаивать на том, что «он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом». Адвокат отметил, что защита борется с его экстрадицией, но не исключает, что согласится с ней, так как Нидерланды «имеют почти 100-процентную статистику по экстрадиции». В случае признания виновным Денису Дубникову может грозить до 20 лет тюрьмы в США.