перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кадр из клипа на "Последний звонок"
Пермский священник потребовал запретить клип на трек Оксимирона. Прокуратура начала проверку 14:42
В Петербурге ресторанам, кафе и барам разрешат работать до полуночи 14:01
Питер Джексон продал основанную им студию спецэффектов и стал миллиардером 13:51
Минцифры заплатит 68,3 млн рублей за мониторинг хакерских форумов 13:06
Людмила Петрушевская отказалась от Госпремии в знак протеста против давления на «Мемориал»* 12:53
9sdworld/Pixabay
В Нидерландах по просьбе США задержали россиянина. Его обвиняют в отмывании денег для хакеров 12:04
В России за сутки от ковида умерли 1241 человек – это новый антирекорд 11:36
Sotheby’s продаст две картины Бэнкси за криптовалюту 11:21
Мэра Петрозаводска сбила машина, когда он перебегал дорогу. Он написал об этом стих 10:40
Бизнесмен, побывавший в космосе на корабле Безоса, погиб при крушении самолета 10:03
britneyspears/Instagram
Суд окончательно освободил Бритни Спирс от опеки отца 8:43
Деймон Албарн выпустил альбом об Исландии — «The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows» 2:58
Леди Гага опубликовала короткометражный фильм «Сила доброты» 2:02
Владимир Путин заявил, что государство должно защищать аватары россиян в метавселенной 1:16
В Беларуси признали экстремистским информагентство «БелаПАН» 0:47
disneyplus/Instagram
Marvel анонсировала мультсериал «Человек-паук: Первый год» 0:08
Основателя «Российской ЛГБТ-сети»* Игоря Кочеткова** внесли в реестр СМИ-иноагентов 0:01
Елка представила новый альбом «Без обид». В нем 11 песен, которые «в какой‑то момент спасли» певицу Вчера в 23:19
Вышел первый тизер-трейлер «Лунного рыцаря». В главной роли Оскар Айзек Вчера в 22:27
Disney+ продлил мультсериал «Что, если…?» на второй сезон Вчера в 21:58
Отключить рекламу

В Нидерландах по просьбе США задержали россиянина. Его обвиняют в отмывании денег для хакеров

Виктория Шанина
Сегодня в 12:04

По запросу ФБР в Нидерландах задержан 29-летний россиянин Денис Дубников. Минюст США подозревает его в отмывании денег, полученных путем вымогательства с помощью кибератак, сообщает CNN со ссылкой на адвоката Дубникова Аркадия Буха.

В начале ноября Дубников отправился на отдых в Мексику, однако во въезде ему было отказано. Россиянина направили в Амстердам, где его задержали. Министерство юстиции США требует экстрадиции.

Американские власти утверждают, что Денис Дубников отмывал деньги в интересах киберпреступников, за что получил вознаграждение более 400 тыс. долларов в криптовалюте. Мошенники вымогали деньги с помощью программы Ryuk, которая шифрует все файлы на устройстве жертвы и требует выкуп за предоставление ключей для дешифрования.

Как отмечает CNN, эти же хакеры совершили серию атак на медицинские организации США в 2020 году. Они получили от жертв вымогательств миллионы долларов и нарушили работу нескольких больниц.

Информагентству ТАСС Аркадий Бух рассказал, что защита Дубникова будет настаивать на том, что «он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом». Адвокат отметил, что защита борется с его экстрадицией, но не исключает, что согласится с ней, так как Нидерланды «имеют почти 100-процентную статистику по экстрадиции». В случае признания виновным Денису Дубникову может грозить до 20 лет тюрьмы в США.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом
мюзикл
Шахматы
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить