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В России за сутки от ковида умерли 1241 человек – это новый антирекорд

Виктория Шанина
Сегодня в 11:36

В России за последние сутки выявили 39 256 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 867 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве снизился с 5183 до 4185. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Крым, Нижегородская, Воронежская и Свердловская области, а также Красноярский край.

В стране зафиксировали новый антирекорд по смертности от ковида – за сутки умерли 1 241 человек. Это на 4 превышает предыдущий максимальный показатель, который был установлен 11 ноября. За все время скончались 254 167 пациентов.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 031 851. Выздоровели за последние 24 часа 33 802 человека, за весь период — 7 754 764.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 251,7 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (46,5 млн), на втором — Индия (34,4 млн), на третьем — Бразилия (21,9 млн), на четвертом — Великобритания (9,4 млн).

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