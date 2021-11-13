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Деймон Албарн выпустил альбом об Исландии — «The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:58

Британский музыкант Деймон Албарн, известный как фронтмен группы Blur, выпустил альбом «The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows». Он посвятил пластинку природе Исландии. Послушать ее можно на стриминговых сервисах.

Албарн грезил об Исландии и ее черных песках, еще будучи ребенком. В 1997 году он впервые посетил остров, после чего возвращался туда три-четыре раза в год, а затем купил в Исландии дом.

Природные красоты страны так поражали артиста и вдохновляли, что он наконец написал песни о них и собрал их в альбом. Именем пластинки стала цитата из стихотворения Джона Клэра «Love and Memory» («Любовь и память»).

Изначально Албарн планировал записать музыку для пластинки вместе с оркестром, однако из‑за пандемии концепция «The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows» изменилась. В работе над треками приняли участие лишь несколько музыкантов.

«Это было похоже на то, как если бы домашняя группа отправилась в путь на круизном корабле, который бросил якорь где‑то и где нет никого, кроме самого бэнда», — описал Албарн работу над альбомом.

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