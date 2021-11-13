Британский музыкант Деймон Албарн, известный как фронтмен группы Blur, выпустил альбом «The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows». Он посвятил пластинку природе Исландии. Послушать ее можно на стриминговых сервисах.

Албарн грезил об Исландии и ее черных песках, еще будучи ребенком. В 1997 году он впервые посетил остров, после чего возвращался туда три-четыре раза в год, а затем купил в Исландии дом.

Природные красоты страны так поражали артиста и вдохновляли, что он наконец написал песни о них и собрал их в альбом. Именем пластинки стала цитата из стихотворения Джона Клэра «Love and Memory» («Любовь и память»).