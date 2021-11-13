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Леди Гага опубликовала короткометражный фильм «Сила доброты»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:02

Американская певица Леди Гага опубликовала короткометражный документальный фильм «Сила доброты», посвященный ментальному здоровью. Видео появилось в фейсбук-аккаунте артистки.

В картине Леди Гага встречается с 11 молодыми людьми, столкнувшимися с психологическими и психическими сложностями. Она обсуждает с ними их жизненный и опыт и вопросы принятия себя. В беседе также принимает участие доктор Алфи Бреланд-Нобл.

Участники фильма рассказывают о проблеме стигматизирования психических болезней и том, как справиться со сложными периодами в жизни помогает человеческая доброта. «Доброта и вежливость для меня — это разные вещи для меня», — отмечает в ленте Леди Гага.

«Поделиться своей историй и практиковать доброту — в этом много силы. Я объездила весь мир и встречала миллионы молодых людей, и моя жизнь навсегда изменилась благодаря их храбрости и уязвимости», — рассказала певица.

Она отметила, что в фильме прозвучали «истории любви, радости, горя, эмпатии и радикального принятия». Решиться поделиться этими личными рассказами, по ее мнению, — подлинное проявление доброты по отношению к другим и к самим себе.

30-минутный фильм разделен на четыре главы: «Доброта к себе», «Доброта к другим», «Доброта к обществу», «Построение более доброго будущего». Все они были сняты благотворительным фондом Born This Way Foundation ко дню Всемирного дня доброты, который отмечают 13 ноября.

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