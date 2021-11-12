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Елка представила новый альбом «Без обид». В нем 11 песен, которые «в какой‑то момент спасли» певицу

Юлия Онодэра
Вчера в 23:19

Российская певица Елка выпустила альбом под названием «Без обид». В него вошли 11 песен, в том числе две версии трека «Нечего терять». Пластинка появилась на музыкальных стриминговых сервисах.

Артистка посвятила релиз жизни без обид и свободе от всего негативного, что не устраивает ее в прошлом. «Это именно то состояние, в котором я желаю прожить свою счастливую жизнь. Умение прощать и отпускать — это та самая мудрость, в которой я мечтаю», — призналась Елка.

Певица надеется, что новая пластинка найдет своего слушателя и «обласкает» его, «утешит, успокоит, обнимет и приютит». «Искренне люблю свою простую музыку, в которую я бережно складываю важные для себя мысли», — сказала она.

Все песни в альбоме, по словам Елки, о любви. «И да, в каждой из них вера в чудо и надежда», — добавила артистка. Самая «улыбательная» композиция, как считает певица, — это трек «Моя звезда». Его артистка представила на прошлой неделе.

Елка рассказала, что приняла решение записать полноценный альбом, потому что у нее «на полке» накопилось слишком много неопубликованных песен. Они, по ее мнению, были «недостаточно громкими, яркими», чтобы стать синглами.

«Это и песни о том, что было в моей жизни несколько лет назад, но что уже для меня в эмоциональном плане не актуально. Но это я, я из этого состою. Все эти переживания так или иначе привели меня сюда, где я сейчас с огромным удовольствием восседаю. Это моя микроистория, и я бы хотела, чтобы она была услышана», — призналась певица.

В каждой из новых песен, как сказала Елка, «есть очень много надежды, очень много веры». С помощью их релиза артистка «закрывает некоторые этапы» своей жизни. «Они в какой‑то момент исцелили меня, в какой‑то момент спасли меня, и я была бы очень рада, если бы каждая из этих песен с кем‑то проделала ровно те же процедуры», — пояснила Елка.

Артистка отметила, что под некоторые песни будет приятно начинать свой день, «пить кофе и приседать», под другие же можно порыдать, или побежать. «У всех из них разные задачи», — сказала Елка. «Это очень дорогие для меня песни, это очень важные для меня песни», — добавила она.

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