Marvel анонсировала мультсериал «Человек-паук: Первый год»

Мультсериал расскажет о подростковой жизни Питера Паркера и о том, как он стал супергероем. Авторы шоу заявили, что во всем вдохновлялись самыми первыми комиксами о Человеке-пауке.

Студия Marvel анонсировала мультсериал под названием «Человек-паук: Первый год». Проект представили в рамках масштабной презентации Disney+.

Исполнительным продюсером и сценаристом выступит Джефф Траммел. Примет ли Том Холланд участие в озвучке, пока неизвестно. Ранее актер рассказал, что у него истекает контракт с Sony и Marvel после выхода «Человека-паука: Нет пути домой». Однако он отметил, что будет готов вернуться к этой роли в любой момент, если его пригласят.

На презентации Disney+ также анонсировали мультсериалы «Люди Икс '97» и «Marvel Зомби». Последний основан на комиксах Шона Филлипса и Роберта Киркмана, автора «Ходячих мертвецов».

С другими грядущими проектами Marvel можно ознакомиться ниже.