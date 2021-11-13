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Marvel анонсировала мультсериал «Человек-паук: Первый год»

Дарья Мельникова
Сегодня в 0:08

Студия Marvel анонсировала мультсериал под названием «Человек-паук: Первый год». Проект представили в рамках масштабной презентации Disney+.

Мультсериал расскажет о подростковой жизни Питера Паркера и о том, как он стал супергероем. Авторы шоу заявили, что во всем вдохновлялись самыми первыми комиксами о Человеке-пауке.

Исполнительным продюсером и сценаристом выступит Джефф Траммел. Примет ли Том Холланд участие в озвучке, пока неизвестно. Ранее актер рассказал, что у него истекает контракт с Sony и Marvel после выхода «Человека-паука: Нет пути домой». Однако он отметил, что будет готов вернуться к этой роли в любой момент, если его пригласят.

На презентации Disney+ также анонсировали мультсериалы «Люди Икс '97» и «Marvel Зомби». Последний основан на комиксах Шона Филлипса и Роберта Киркмана, автора «Ходячих мертвецов».

С другими грядущими проектами Marvel можно ознакомиться ниже.

Среди них — сериалы «Железное сердце», «Стражи Галактики: Рождественский спецвыпуск», «Что, если…?» (второй сезон), «Локи» (второй сезон), «Лунный рыцарь», «Женщина-Халк», «Мисс Марвел», «Секретное вторжение», «Эхо», «Агата: Дом Харкнесс», а также серия короткометражек «Я есть Грут».

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