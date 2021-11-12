Disney+ показал трейлер мульсериала «Бэймакс!» о роботе, помогающем заботиться о здоровье

В ролике Бэймакс (так зовут робота) живет в вымышленном городе Сан-Франсокио и стремится приносить пользу. Он предлагает занятия спортом пожилым дамам, обучает детей, как наклеивать пластыри, и даже подменяет травмированную девушку на работе в кафе.

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал трейлер мультсериала «Бэймакс!» — спин-оффа анимационной картины «Город героев», — который выйдет летом 2022 года. Главным героем нового шоу станет робот, помогающий людям заботиться об их здоровье.

Шоу, очевидно, будет комедийным и трогательным. Добрый робот будет попадать в смешные и неловкие ситуации и искать свое место в мире. Проект станет первым телесериалом Walt Disney Animation Studios.

Над «Бэймаксом!» работал лауреат «Оскара» Дон Холл, который известен как постановщик «Города героев» и мультфильма «Райя и последний дракон». Сколько эпизодов будет у сериала, неизвестно. Также не раскрываются имена сценаристов и шоураннеров.

О планах выпустить сериал о персонаже «Города героев» стало известно почти год назад на масштабной презентации компании Disney. Тогда же были аносированы сериалы по мотивам «Зверополиса», «Принцессы и лягушки» и «Моаны».