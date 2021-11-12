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Томас Мраз и Ккоме опубликовали танцевальный макси-сингл из двух композиций

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:20

Музыканты Томас Мраз и Ккоме выпустили макси-сингл, состоящий из двух новых треков — «Больше не держу» и «Двигайся так». Обе композиции появятся в будущем альбом «Future Flashbacks». Об этом «Афише Daily» сообщили представители артистов.

Песни отличаются друг от друга атмосферой, но объединены общей эстетикой: в них смешиваются электроника, поп-звучание, хип-хоп, R’n'B и экспериментальные жанры. Треки отражают видение Мраза и Ккоме о том, что такое танцевальная музыка.

»«Больше не держу» — это лиричная и позитивная песня с легкой долей меланхолии, расслабляющий и светлый хаус, позволяющий ненадолго отпустить мысли и ощутить полную внутреннюю свободу. «Двигайся так», напротив, уводит слушателей в сторону томной электроники и дает возможность почувствовать пьянящий вайб ночных клубов. Треки разные, но в этом отличии есть свой стиль, поэтому мы решили объединить их в один макси-сингл», — сказал Мраз.

Мраз сотрудничал с Ккоме при работе над альбомами «Hangover» и «Victory». Музыку и голос Ккоме можно услышать в треках «Будь собой и «И Ф Ф О». Ранее в 2021 году артисты выпустили коллаборации «Но но но» и «Наверно».

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