Томас Мраз и Ккоме опубликовали танцевальный макси-сингл из двух композиций

Музыканты Томас Мраз и Ккоме выпустили макси-сингл, состоящий из двух новых треков — «Больше не держу» и «Двигайся так». Обе композиции появятся в будущем альбом «Future Flashbacks». Об этом «Афише Daily» сообщили представители артистов.

Песни отличаются друг от друга атмосферой, но объединены общей эстетикой: в них смешиваются электроника, поп-звучание, хип-хоп, R’n'B и экспериментальные жанры. Треки отражают видение Мраза и Ккоме о том, что такое танцевальная музыка.